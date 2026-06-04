Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Maydonoz Döner Grubu çatısı altında bulunan 5 şirketin tamamının satışı için ihale sürecini başlattı. Satış sürecinde kapalı tekliflerin alınmasının ardından açık artırma yöntemi uygulanacak. İhale için grubun toplam muhammen bedeli 1 milyar 950 milyon TL olarak açıklanırken, yatırımcıların tekliflerini 23 Haziran’a kadar iletmesi gerekiyor.

BEŞ ŞİRKET TEK PAKET HALİNDE SATIŞTA

TMSF tarafından yayımlanan ilana göre, satış kapsamındaki varlıklar Maydonoz Döner Grubu bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 100’lük hisselerinden oluşuyor.

Satış listesinde şu şirketler yer alıyor:

Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Altı G Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Enerca Gıda Yönetim Danışmanlığı AŞ, Sümer Entegre Et Sanayi ve Ticaret AŞ ile Deta Ambalaj Kağıt Plastik Temizlik Gıda İthalat İhracat AŞ.

TEMİNAT VE ŞARTLAR AÇIKLANDI

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların 97 milyon 500 bin TL tutarında teminat yatırması gerekiyor. Bu teminat nakit ya da süresiz banka teminat mektubu şeklinde sunulabilecek. Şartları karşılamayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. İhale şartnamesini almak isteyen yatırımcıların ise 150 bin TL ödeme yapması gerekiyor.

İNCELEME SÜRECİ 1-19 HAZİRAN’DA

Potansiyel yatırımcılar, gizlilik taahhütnamesi imzalayıp 250 bin TL ücret ödemeleri şartıyla 1-19 Haziran 2026 tarihleri arasında şirketler hakkında detaylı inceleme yapabilecek. Bu süreçte tesis ziyaretleri de planlanıyor.

SON TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA TARİHİ

Kapalı tekliflerin 23 Haziran 2026 saat 16.30’a kadar TMSF’nin İstanbul Şişli’deki merkezine elden teslim edilmesi gerekiyor. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecek. Kapalı zarfların açılması 24 Haziran’da saat 10.30’da gerçekleştirilecek. Ardından en yüksek teklifin belirlenmesi için açık artırma aşamasına geçilecek.