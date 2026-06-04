Memiş, NATO Zirvesi başta olmak üzere iç siyasette beklenen gelişmeler ve küresel jeopolitik risklerin piyasalarda dalgalanmayı artırabileceğini vurgulayarak, yatırımcılara temkinli hareket etmeleri çağrısında bulundu.

Memiş şöyle konuştu:

"Özellikle Temmuz hazırlığını yapmak lazım. Temmuz'u ihmal etmeyin. Temmuz ayı beklenenden sıcak bir atmosferde geçebilir diye düşünüyorum. O yüzden finansal piyasalardaki sert dalgalanmalara karşı yatırımcıların dikkat etmesi gereken bir süreç Temmuz ayı. Kısa vadeli dalgalanmalara karşı sabırlı olmak lazım. Diğer yandan siyasi tartışmaların gölgesinde bence sessiz kalmak sizin için en faydalı karardır diye düşünüyorum.

Amerikan Başkanı Donald Trump, muhtemelen bu hafta sonu bir anlaşma haberi gelebilir iddiasında bulundu. Piyasaya pozitif bir şekilde yansıdı. Bu hafta sonra bir anlaşma haberi gelecek mi bilmiyoruz. Çünkü bugüne kadar bu 4 aylık süreç içerisinde gelen açıklamaların hepsi tutarsızdı"

2026 YILI PARAYI KORUMA YILI

Memiş, manipülasyon piyasasının 2026 yılının sonuna kadar süreceğini belirterek, "2026 yılı parayı koruma yılıdır, paradan para kazanma dönemi değildir" ifadelerini kullandı.

Ocak ayında savaş bahanesiyle altın ve gümüşte balon oluşturulduğunu, gram altının 8 bin 157 lirayı, ons altının ise 5 bin 600 doları gördüğünü hatırlatan analist, bu balonun 28 Şubat itibariyle patlatılarak mart ayında tarihi dip seviyelerin test edildiğini ifade etti.

DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI

Son üç aydır ABD ve İsrail eksenli yürütülen savaş manipülasyonunun piyasaları dalgalandırdığını söyleyen Memiş, bu süreçte dolar karşısındaki tüm yatırım araçlarında sert düşüşler yaşandığını, ancak bu düşüşlerin düğün yapacaklar, altın borcu olanlar ve eline yeni para geçenler için büyük bir alım fırsatı olduğunu belirtti.

GÜMÜŞ ALTINI TAHTINDAN EDECEK

Gümüşün ons fiyatında 61 dolar, gram tarafında ise 87-90 lira seviyelerinden pozisyon kapatanların doğru bir karar verdiğini söyleyen İslam Memiş, önümüzdeki 3 ay boyunca gümüşü altının önüne koyacağını açıkladı.

Memiş'in açıklaması şöyle:

"Ben önümüzdeki 3 ay boyunca gümüşü altına kıyasla daha fazla zikredeceğim. Daha fazla önemseyeceğim. Çünkü önümüzdeki 3 ay boyunca gümüşün altına kıyası performansı daha fazla olabilir. Benim tahminim, benim öngörüm bu yönde.

O yüzden 3 aylık süreç içerisinde bundan sonra gümüşü altının önüne koyarak yorumlayacağım."

Memiş, gümüşün ons fiyatında 96 dolar, gram tarafında ise 150 lira hedefinin arkasında olduğunu belirtti. Aradaki kısa vadeli iniş çıkışların önemsiz olduğunu vurgulayan analist, gümüşün önümüzdeki dönemin en çok konuşulan değerli madeni olacağını iddia etti.

ALTINDA 10 BİN TL SENARYOSU MASADAN KALKMADI

Altın cephesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Memiş, ons altının Lübnan-İsrail anlaşmasına yönelik haberlerle toparlandığını ve Trump’ın açıklamasının ardından 4 bin 505 dolar seviyesine yükseldiğini belirtti. Memiş, hafta sonu olası bir barış haberinde ilk etapta 4 bin 800 dolar seviyesinin izleneceğini, anlaşma sağlanamaması halinde ise aşağıda 4 bin 400 dolar destek seviyesinin öne çıkacağını ifade etti. Kalıcı bir barış durumunda temmuz ve ağustos aylarında 5 bin dolar hedefinin masada olacağını ifade etti. Şu anda 6 bin 672 lira seviyesinde olan gram altın için de öngörülerini koruyan analist, ağustosta dolar desteğiyle 8 bin liranın üzerine ataklar beklediğini, yıl sonu 10 bin lira hedefinde bir revize yapmadığını yineledi.

BORSA İSTANBUL, DÖVİZ KURLARI VE KRİPTO PARA PİYASASI

Piyasalardaki diğer yatırım araçlarını da tek tek inceleyen İslam Memiş, güncel rakamları ve beklentilerini şu şekilde sıraladı:

Borsa İstanbul: BIST 100 endeksi 13 bin 889 puan seviyesinde seyrediyor. Teknik olarak bayram öncesinden kalan 12 bin 500 - 12 bin 800 puan aralığındaki boşluğun önümüzdeki 1-2 ay içinde dolma ihtimali güçlü görünüyor. Endeks 13 bin 800 puanın altına sarktığında 13 bin 500 ve 13 bin 600 seviyelerinden kademeli alım yapılabilir. Yıl sonu için 16 bin ve devamında 20 bin puanlık pozitif hedef geçerliliğini koruyor.

Döviz Kurları: Dolar/TL resmi kurda ve serbest piyasada 45 lira 97 kuruş seviyesiyle stabil durumda. Haziran ayı içinde 46 lira seviyesine oturan bir kur bekleniyor. Euro/Dolar paritesi 1.1640 seviyesi ile ucuz kalmaya devam ediyor, paritede yıl sonu hedefi 1.21-1.22 seviyesidir. Euro/TL ise 53 lira 65 kuruş seviyesinde olup, yıl sonu 61-62 lira hedef konumunu sürdürüyor.

Bitcoin ve Petrol: Brent petrol, Trump'ın açıklaması sonrası 101 dolardan 97.5 dolar seviyesine geriledi. Kripto para piyasasında ise Bitcoin, küresel manipülatörlerin hedefi haline gelerek 63 bin 526 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu vuruş nedeniyle sepetindeki Bitcoin varlıklarında şu an zararda olduğunu belirten Memiş, fiyata değil miktara odaklanarak sessizce beklemeye devam edeceğini aktardı.

Dolar Endeksi: Dolar endeksi 99 seviyesinde bulunuyor, barış anlaşması durumunda 95 seviyesine gerileyebilir. Altın/gümüş rasyosu ise 60 seviyesinde olup, kısa vadede 58-62 aralığında oyalanması bekleniyor.