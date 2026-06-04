Düzenleme kapsamında varlık barışı uygulamasına da yer verildi.

Yeni kanuna göre, Türkiye’de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin, Türkiye’de yerleşik kabul edilmeden önceki son 3 takvim yılında Türkiye’de ikametgahı ve vergi mükellefiyeti bulunmaması şartıyla, yurt dışında elde ettikleri kazançlardan 20 yıl süreyle gelir vergisi alınmayacak.

Amme alacaklarının teciline ilişkin düzenlemede de değişikliğe gidildi. Buna göre, tecil işlemlerinde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılırken, teminatsız tecil edilebilecek tutar 1 milyon liraya yükseltilecek.

Kanunla birlikte nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan nitelikli hizmet personeline yönelik gelir vergisi istisnası da getirildi. Bu kapsamda, söz konusu personelin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan bölümü gelir vergisinden istisna tutulacak.

Düzenlemede yer alan varlık barışı kapsamında ise gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 31 Temmuz 2027’ye kadar banka veya aracı kurumlara bildirmesi halinde, bu varlıklara ilişkin herhangi bir vergi incelemesi ya da vergi tarhiyatı yapılmayacak.

İstanbul Finans Merkezi’ne yönelik teşviklerin süresi de uzatıldı. Katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançları için uygulanan yüzde 100 kurumlar vergisi indirimi 2047 yılına kadar devam edecek. Ayrıca bu kuruluşlara, kuruluş ve izin süreçlerinde finansal faaliyet harçları bakımından sağlanan 5 yıllık muafiyet süresi 20 yıla çıkarılacak.