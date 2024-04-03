Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru ve Sultanlar Ligi İsim Sponsoru Vodafone, FIVB ve CEV’in uluslararası voleybol maçlarında kullandığı Şahin Gözü sistemine 5G teknolojisinin entegrasyonu üzerine çalışmalar yürütüyor. Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off 1-4 Etabı maçlarında kullanılacak sistem, İstanbul’da 2 farklı salonda 4 takımın maçlarında uygulanacak.

Dünyada kadın voleyboluna, Türkiye’de ise kadın sporuna yönelik en yüksek ve kapsamlı sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone, dijitalleşmenin gücünü kullanarak kadın voleybolcuların yanında durmaya devam ediyor. Vodafone, Volleyball Nations League, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları’nda kullanılan Şahin Gözü sistemini Türkiye’de Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off 1-4 Etabı maçlarında Vodafone 5G desteğiyle kullanacak. Sistem, lig maçlarında basit kameralarla gerçekleştirilen Görüntülü Değerlendirme Sistemi’ni neredeyse sıfır gecikmeyle hem voleybol salonu LED ekranlarına hem de canlı yayına anlık olarak yansıtmayı mümkün kılacak. Vodafone 5G desteğinin entegrasyonu çalışmaları kapsamında Şahin Gözü uygulaması, Nisan’da başlayacak olan ve yarı finaller, finaller ile üçüncülük/dördüncülük eşleşmelerini kapsayan Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off 1-4 Etabı döneminde geçerli olacak. Teknoloji, İstanbul’da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu ve Vakıfbank Spor Sarayı olmak üzere 2 farklı salonda Fenerbahçe Opet, Vakıfbank, Eczacıbaşı Dynavit ve Türk Hava Yolları’nın maçlarında uygulanacak.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Türkiye’de ilk defa şahin gözü teknolojisini Burhan Felek Vestel sahasında müşterilerimiz ve izleyenlerimizle buluşturuyoruz. Burada 5G teknolojisini de kullanarak anlık deneyimi ve maç heyecanını daha fazla artırmayı hedefliyoruz. Arkamızda görmüş olduğunuz gibi smaç hızlarını deneyimleme, en çok kullanılan voleybol sahasının neresinin kullanıldığını ölçümleme ve verilerle ilgili birçok görüntüleme yapmak mümkün. Bu görüntülemeler sahanın etrafında bulunan birçok kamerayla anlık şekilde iletiliyor ve 5G teknolojisiyle beraber hem izleyenlerle hem de ekrandakilerle buluşturuluyor" dedi.