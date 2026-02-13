İstanbul'un tanınmış balıkçılarından Kenan Balcı, sezonun en bereketli dönemlerinden birinin yaşandığını belirterek vatandaşlara bol bol balık tüketmeleri çağrısında bulundu. Hamsinin bu yıl oldukça iri ve lezzetli çıktığını ifade eden Balcı, fiyatların da adeta dip yaptığını söyledi.

Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı'nda hamsinin kilosu 120 liradan satışa sunulurken, 4 kilosu ise 400 liradan alıcı buluyor. Son yılların en düşük fiyatlarının görüldüğünü belirten Balcı, 'Bu fırsat her zaman gelmez. Vatandaşlarımız dolaplarını doldursun. Hamsi şu an en uygun ve en sağlıklı protein kaynağı. 1 kilo fiyatı 120 lira, 4 kilosu 400. Vatandaşlarımız hafta en az iki kez balık' dedi.

'Balık gıda değil doğal ilaç'

Balığın sağlık açısından önemine dikkat çeken Balcı, özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek için balık tüketiminin artırılması gerektiğini belirterek, 'Balık doğal, katkısız, vitamin ve protein açısından çok zengin bir besin. Reçeteye yazılmayan tek ilaç balıktır. Profesörlerimiz, doktorlarımız bize 'Kenan Bey siz gıda değil, doğal ilaç satıyorsunuz' diyor. Özellikle çocuklarımızın gelişimi için balık tüketimi çok önemli. Balık, anne sütünden sonra yıpranan dokuları onaran tek besin kaynağı. Çünkü içende hiç bir katkı maddesi bulunmuyor'

Türk somonunda da ciddi bir indirim olduğunu belirten Balcı, 4 kilo Türk somonunun bin 200 liradan satışa sunulduğunu söyledi.