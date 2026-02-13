İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'suç gelirlerini aklama' ve 'müstehcenlik' suçlarıyla ilgili yeni çalışmalar yaptı. Bir özel içerik paylaşım platformuna 7 Haziran 2023 tarihinde mahkeme kararıyla erişim engeli getirildiği öğrenildi. IP adresi değişikliğiyle erişim sağlandığı, platforma girişlerin özendirilmesi amacıyla kullanıcıların herkese açık sosyal medya sayfalarından paylaşım yaptığı tespit edildi. Söz konusu paylaşımlarda, etkileşimi artırmak amacıyla paylaşılan görsel ve videolar üzerinden kullanıcıların ücret karşılığında özel içeriklere yönlendirildiği; bu içeriklere özel içerik platformu ve anlık mesajlaşma uygulaması aracılığıyla erişim sağlanmasının teşvik edildiği tespit edildi. Bu kapsamda, tespiti yapılan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araca el konulduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA