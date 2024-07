Hangi Ülkenin: İsveç (Çin’e Satıldı) Kurucusu: Assar Gabrielsson ve Gustav Larson Kurulduğu Yer: İsveç Kuruluş Tarihi: 14 Nisan 1927 Alan: Otomotiv Çalışan Sayısı: 25.000 Resmi Site: www.volvocars.com/tr

Volvo Üretim Tesisleri

Göteburg, İsveç

Ghent, Belçika

Chongqing, Çin (Changan Ford)

Chengdu, Çin

Volvo Hakkında Bilgi

İsveçli araba üretim firması olan Volvo dünyanın önde gelen TIR, otobüs, otomobil, iş makinesi, deniz motoru ve endüstriyel motorlar üretimi yapan firmasıdır. Volvo Cars ise 1999 yılında İsveçli Volvo Group tarafından Ford Motor Company’ye satılmıştır ve ardından 2010 yılında Çin’li Geely’ye satılan ve sadece binek araba ve SUV üreten bir otomobil markasıdır. Bunun dışında Volvo Group, uçak endüstrisinden finans sektörüne kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren bir holding haline gelmiştir.

Volvo Hangi Ülkenin

Cevap: İsveç

Volvo Modelleri

İlk Yıllar

Volvo ÖV 4, Jakob

Volvo PV (PV444 and PV544)

Volvo Snabbe

Volvo Trygge

Volvo Sugga (sivil (PV801, PV802, PV810, PV821, PV822 and PV831) ve askeri (TP21/P2104, P2104))

Volvo Laplander (L-3304, L-3314, L-3314 and L-3315)

Volvo PV 36 Carioca

Volvo PV51

Volvo PV60

Volvo Duett

Volvo Amazon/Volvo 122

Volvo P1800

Volvo P1900

Volvo 66

Volvo C202

Volvo C3-series (C303, C304 and C306)

Üç Sayılı Modeller

Volvo 140 (Volvo 142, Volvo 144, Volvo 145)

Volvo 164

Volvo 240 (Volvo 242, 244, 245)

Volvo 260 (Volvo 262C, 264, 265)

Volvo 340 (Volvo 343, 345)

Volvo 360

Volvo 440

Volvo 460

Volvo 480

Volvo 740

Volvo 760

Volvo 780

Volvo 850

Volvo 940

Volvo 960

Şimdiki Modeller

Ford Öncesi

Volvo S/V40 (M/Y 1996–2004)

Volvo S/V70 (M/Y 1997–2000)

Volvo C70 (M/Y 1997–2005)

S/V90 (M/Y 1991–1998)

Küçük ve orta boy arabalar (Volvo P1 platformu)

Volvo C30 (M/Y 2007- )

Volvo C70 (M/Y 2005- )

Volvo S40 (M/Y 2004- )

Volvo V50 (M/Y 2004- )

Büyük arabalar (Volvo P2 platform)

Volvo S60 (M/Y 2001-2009)

Volvo S80 (M/Y 1999–2006)

Volvo V70 (M/Y 2000–2007)

Volvo XC70 (M/Y 2001–2007)

Volvo XC90 (M/Y 2003-2014 )

Büyük arabalar (Volvo Y2 platformu)

Volvo S80 (M/Y 2007- )

Volvo V70 (M/Y 2008- )

Volvo XC60 (M/Y 2009- )

Volvo XC70 (M/Y 2008- )

VOLVO XC90 (M/Y 2015-)