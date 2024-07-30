|Hangi Ülkenin:
|İsveç (Çin’e Satıldı)
|Kurucusu:
|Assar Gabrielsson ve Gustav Larson
|Kurulduğu Yer:
|İsveç
|Kuruluş Tarihi:
|14 Nisan 1927
|Alan:
|Otomotiv
|Çalışan Sayısı:
|25.000
|Resmi Site:
|www.volvocars.com/tr
Volvo Üretim Tesisleri
- Göteburg, İsveç
- Ghent, Belçika
- Chongqing, Çin (Changan Ford)
- Chengdu, Çin
Volvo Hakkında Bilgi
İsveçli araba üretim firması olan Volvo dünyanın önde gelen TIR, otobüs, otomobil, iş makinesi, deniz motoru ve endüstriyel motorlar üretimi yapan firmasıdır. Volvo Cars ise 1999 yılında İsveçli Volvo Group tarafından Ford Motor Company’ye satılmıştır ve ardından 2010 yılında Çin’li Geely’ye satılan ve sadece binek araba ve SUV üreten bir otomobil markasıdır. Bunun dışında Volvo Group, uçak endüstrisinden finans sektörüne kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren bir holding haline gelmiştir.
Volvo Hangi Ülkenin
Cevap: İsveç
Volvo Modelleri
İlk Yıllar
Volvo ÖV 4, Jakob
Volvo PV (PV444 and PV544)
Volvo Snabbe
Volvo Trygge
Volvo Sugga (sivil (PV801, PV802, PV810, PV821, PV822 and PV831) ve askeri (TP21/P2104, P2104))
Volvo Laplander (L-3304, L-3314, L-3314 and L-3315)
Volvo PV 36 Carioca
Volvo PV51
Volvo PV60
Volvo Duett
Volvo Amazon/Volvo 122
Volvo P1800
Volvo P1900
Volvo 66
Volvo C202
Volvo C3-series (C303, C304 and C306)
Üç Sayılı Modeller
Volvo 140 (Volvo 142, Volvo 144, Volvo 145)
Volvo 164
Volvo 240 (Volvo 242, 244, 245)
Volvo 260 (Volvo 262C, 264, 265)
Volvo 340 (Volvo 343, 345)
Volvo 360
Volvo 440
Volvo 460
Volvo 480
Volvo 740
Volvo 760
Volvo 780
Volvo 850
Volvo 940
Volvo 960
Şimdiki Modeller
Ford Öncesi
Volvo S/V40 (M/Y 1996–2004)
Volvo S/V70 (M/Y 1997–2000)
Volvo C70 (M/Y 1997–2005)
S/V90 (M/Y 1991–1998)
Küçük ve orta boy arabalar (Volvo P1 platformu)
Volvo C30 (M/Y 2007- )
Volvo C70 (M/Y 2005- )
Volvo S40 (M/Y 2004- )
Volvo V50 (M/Y 2004- )
Büyük arabalar (Volvo P2 platform)
Volvo S60 (M/Y 2001-2009)
Volvo S80 (M/Y 1999–2006)
Volvo V70 (M/Y 2000–2007)
Volvo XC70 (M/Y 2001–2007)
Volvo XC90 (M/Y 2003-2014 )
VOLVO XC90 (M/Y 2015-)
Büyük arabalar (Volvo Y2 platformu)
Volvo S80 (M/Y 2007- )
Volvo V70 (M/Y 2008- )
Volvo XC60 (M/Y 2009- )
Volvo XC70 (M/Y 2008- )
Volvo XC90 (M/Y 2003-2014 )
VOLVO XC90 (M/Y 2015-)