WinterLegue Convention 2024, Antalya’da 4. ve son gün etkinleriyle tamamlandı. Gün boyu futbolu geliştirmek adına birbirinden önemli konular, alanlarında uzman profesyoneller tarafından masaya yatırıldı. Dünyanın en etkili spor turzimi organizasyonu WLC 2024 futbolun geleceğine dair verdiği önemli mesajlar ve katkılarla üçüncü yılını geride bıraktı.

LTT Sports Futbol Operasyonları Fathi Abou El Gadaiel moderatörlüğünde, Affa Kulüp Lisans Sorumlusu Elchin Mammadov, Arab Contractors Club Futbol Başkan Yardımcısı Hassan El Shamy, eski FIFA Kıdemli Yöneticisi Sarah Solemale ve Premier League Profesyonel Oyun Akademisi Denetçisi Çiğdem Türkan ’Kadın futbolcuların güçlendirilmesi: sözleşmeler, kariyer fırsatları ve ötesi’ başlıklı oturumda buluştular. Konuşmada kadın futbolunun gelişmeye çok açık olduğu belirtilirken, yatırımların ve ticari anlaşmaların artarak, gelişimin hızlandırılması gerektiği mesajı verildi.

"Türkiye gidilmemesi gereken ülkelerin başında söyleniyor"

Günün devamında gerçekleşen bir diğer forumda avukat Nur Dilara Güneysu’nun moderatörlüğünde, ’Oyuncu transferleri ve sözleşme ihlalleri’ konusu üzerine FIFA Düzenleyici Uygulama Başkanı Jacques Blondin, Spor Hukukçusu Alberto Ruiz De Aguiar Diaz Obregan ile bir araya geldi. Gerçekleşen konuşmada kontratta sunulan şartların stabilitesi ve tutarlılığının önemi vurgulanırken, "Kontratlar imzalandığında şartlara sadık kalınmalıdır. Prensipler açık olmalıdır. İmzalanan sözleşmedeki maddeler her ne olursa olsun yerine getirilmelidir. Dengeleri bozacak ve ödenemeyecek transfer rakamlarıyla şartlar zorlanmamalı. Gerekirse o transfer yapılmamalıdır. Geciken ödemeler konusu Türk futbolunu çok kötü anlamda etkiliyor. Futbolculara, ’Gitmemeniz gereken ülkeler nedir’ diye sorulduğunda ilk başta maalesef Türkiye diyorlar" şeklinde konuşuldu.

Başarı akademilerden geçiyor

WLC2024 4. gününün son oturumu, ’Yetenekleri beslemek, başarıyı teşvik etmek’ başlığı altında Altınordu Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbeslerin moderatörlüğünde gerçekleşti. Panele Danışman Spor Profesyoneli Ioan Angelo Lupescu, Qarabağ FK Direktörü Aftandil Hajiyev, Ümraniyespor Futbol Akademi Direktörü Fatih İbradi katıldı. Çocukların futbolda gelişimi adına önemli mesajların verildiği panelde, akademilere iyi antrenörler, iyi yöneticiler, doğru bilgilere sahip eğitimcilerin getirilmesine vurgu yapıldı. Yatırımların artırılması gerektiği ve tesislerin gelişime ihtiyaç olduğunun altı çizildi. Bir ülkenin gelecekteki futbol başarısının altyapı ve akademilerde olduğuna işaret edildi.