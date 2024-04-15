Wobilimoda Mobilya AVM, mobilya dünyasının en yeni ve iddialı koleksiyonuyla 2024'e bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Genel Müdür Sedat Beşiktepe'nin açıklamalarına göre, firma, son dört ay boyunca yoğun bir ARGE çalışmasıyla 2024 trend mobilyalarını hazırladı.

Beşiktepe, yaptığı açıklamada, "2024 modellerimiz hazır. AVM misafirlerimize hem yeni tasarımları hem de 2024 mobilya renklerini tanıtacak olmaktan dolayı heyecan duyuyoruz." ifadelerine yer verdi. Fuar için ise 124 firma titiz ARGE çalışmalarıyla hazırlandı.

Fuar öncesi yapılan açıklamada, "Wobilimoda Mobilya AVM, mobilya dünyasının modanın adresi haline geldi. 50.’si düzenlenecek olan fuarımız 22-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olup şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz.’’ dedi.

Wobilimoda Mobilya AVM, sektördeki moda trendlerini belirleme ve yenilikçi tasarımlar sunma konusunda iddialı bir şekilde yoluna devam ediyor.

Kaynak: Haber merkezi