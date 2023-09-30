Premier Lig’in 7. haftasında lider Manchester City, deplasmanda Wolverhampton’a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla City’nin ligdeki 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Premier Lig’in 7. haftasında Wolverhampton, Molineux Ground Stadyumu’nda Manchester City’yi ağırladı. Ev sahibi ekip, 6. dakikada Ruben Dias’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol ilk yarının da skoru oldu. İkinci yarıya hızlı başlayan City, 58. dakikada Julian Alvarez ile eşitliği yakalasa da 66. dakikada ev sahibi ekip Hee-chan Hwang’ın golüyle yeniden öne geçti. İlerleyen dakikalarda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca Wolverhampton sahadan 3 puanla ayrıldı. Manchester City, mağlup olmasına rağmen 18 puanla liderliğini sürdürürken, Wolverhampton 7 puanla 7. sıraya yükseldi.