Worms Rumble sistem gereksinimleri
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Bellek: 8 GB
- Grafik Kartı: AMD Radeon R5 M230
- Worms Rumble CPU: Intel Core i5-6600
- Dosya Boyutu: Bilinmeyen
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
Worms Rumble minimum gereksinimleri
- Bellek: 4 GB
- Grafik Kartı: AMD Radeon HD 5450
- İşlemci: Intel Core i5-2300
- Worms Rumble Dosya Boyutu: Bilinmeyen
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
Worms Rumble nedir?
Worms Rumble, yoğun, gerçek zamanlı, arena tabanlı 32 oyunculu çapraz platform dövüşüyle daha önce hiç oynamadığınız Worms’tur. Ölümden uzakta yalnızca Kutsal El Bombası olduğunuz Deathmatch ve Last Worm Standing modlarına hazırlanın!
|İndir:
|Steam Üzerinden
|Geliştirici:
|Team17 Digital Ltd
|Yayıncı:
|Team17 Digital Ltd
|Kategoriler:
|Aksiyon Strateji Basit Eğlence
|Worms Rumble Çıkış Tarihi:
|1 Aralık 2020
|Platformlar:
|PlayStation 4, PlayStation 5, PC
Worms Rumble’ı çalıştırabilir miyim?
Worms Rumble sistem gereksinimleri, en az 4 GB RAM’e ihtiyacınız olacağını belirtir. Ek olarak, oyun geliştiricileri sisteminizde yaklaşık 8 GB RAM önerir. Oynayabileceğiniz en ucuz grafik kartı bir AMD Radeon HD 5450’dir. Ayrıca Worms Rumble’ı en yüksek ayarlarla çalıştırmak için bir AMD Radeon R5 M230 önerilir. Worms Rumble’ı çalıştırmak için en azından bir Intel Core i5-2300 CPU gereklidir. Oysa çalıştırmak için Intel Core i5-6600 önerilir.
Worms Rumble, Windows 10 64-bit ve üstü ile PC sisteminde çalışacaktır.Kaynak: Haber merkezi