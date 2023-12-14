Worms Rumble sistem gereksinimleri

Bellek: 8 GB

Grafik Kartı: AMD Radeon R5 M230

AMD Radeon R5 M230 Worms Rumble CPU: Intel Core i5-6600

Intel Core i5-6600 Dosya Boyutu: Bilinmeyen

Bilinmeyen İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Worms Rumble minimum gereksinimleri

Bellek: 4 GB

4 GB Grafik Kartı: AMD Radeon HD 5450

AMD Radeon HD 5450 İşlemci: Intel Core i5-2300

Intel Core i5-2300 Worms Rumble Dosya Boyutu: Bilinmeyen

Bilinmeyen İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Worms Rumble nedir?

Worms Rumble, yoğun, gerçek zamanlı, arena tabanlı 32 oyunculu çapraz platform dövüşüyle daha önce hiç oynamadığınız Worms’tur. Ölümden uzakta yalnızca Kutsal El Bombası olduğunuz Deathmatch ve Last Worm Standing modlarına hazırlanın!

İndir: Steam Üzerinden Geliştirici: Team17 Digital Ltd Yayıncı: Team17 Digital Ltd Kategoriler: Aksiyon Strateji Basit Eğlence Worms Rumble Çıkış Tarihi: 1 Aralık 2020 Platformlar: PlayStation 4, PlayStation 5, PC

Worms Rumble’ı çalıştırabilir miyim?

Worms Rumble sistem gereksinimleri, en az 4 GB RAM’e ihtiyacınız olacağını belirtir. Ek olarak, oyun geliştiricileri sisteminizde yaklaşık 8 GB RAM önerir. Oynayabileceğiniz en ucuz grafik kartı bir AMD Radeon HD 5450’dir. Ayrıca Worms Rumble’ı en yüksek ayarlarla çalıştırmak için bir AMD Radeon R5 M230 önerilir. Worms Rumble’ı çalıştırmak için en azından bir Intel Core i5-2300 CPU gereklidir. Oysa çalıştırmak için Intel Core i5-6600 önerilir.

Worms Rumble, Windows 10 64-bit ve üstü ile PC sisteminde çalışacaktır.