Bu Warzone ipuçları, hızlı tepkilerden daha fazlasıdır. Bir Call of Duty Warzone maçı sırasında konumlandırma, farkındalık, iyi karar verme ve daha pek çok şey sizin lehinize olacak şekilde önemli olan tek şey hız değildir. Bu Warzone ipuçları sizi daha hızlı yapmayacak, ancak hayatta kalmanıza yardımcı olacak ve düşmanlarla sizin için daha uygun koşullarda etkileşim kurmanızı sağlayacak. Yapabileceğiniz birçok seçim var ve bunu yapmayı veya dikkat etmeyi hatırlayabileceğiniz şeyler, oyunda daha uzun süre kalmanıza ve size çok pahalıya mal olabilecek temel hatalardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır. Açıkçası, yine de işe koymanız gerekecek – burada garantili kazançlar yok – ancak bu Warzone ipuçları, savaşırken daha iyi aramalar yapmanıza ve düşmanlarınızın muhtemelen hata yapacağı birçok tuzaktan kaçınmanıza yardımcı olacaktır.

Bunlar, Battle Royale’de hayatta kalmanıza yardımcı olacak 15 Warzone ipucu ve püf noktasıdır.

1. Yükünüzü almaya öncelik verin …

Yer silahlarını ve teçhizatını kullanmak ilk başta iyi sonuç verir, ancak büyük olasılıkla özel ekipmanlarınızla en iyi performansı göstereceksiniz. Hemen 10.000 $ nakit almayı hedeflediğinizden emin olun, böylece en yakın (veya en güvenli) Satın Alma İstasyonundan bir Yük Bırakma satın alabilirsiniz.

Bu şekilde, maç ilerledikçe paha biçilmez olacak kendi özel silahınız, ekipmanınız ve avantajlarınız olacak. İster Solo ister takımlarla oynuyor olun, dizilişi elde etmek en büyük önceliğe sahip olmalıdır.

2. … ancak yükünüzü aldıktan sonra yağmalamayı bırakmayın

Ancak, ekipmanınızı almak için 10.000 $ kazandıktan sonra bile, daha fazla para ve teçhizat toplamak için yağmalamaya devam etmenizi öneririz. Spesifik olarak, amacınız bir zırh çantası (bu size beş yerine en fazla sekiz tabak sağlar), cephane ve daha fazla nakit almak olmalıdır.

Bir Self-Revive, bir gaz maskesi (daha önce bulamadıysanız) ve UAV veya Precision Airstrike gibi bir killstreak satın alabilmeniz için, ekipman için para dahil yaklaşık 20.000 $ kazanmak en iyisidir. Tamamen stoklanmak maçı kazanmanıza yardımcı olacaktır.

3. Güçlü yönlerinizi oynayın

Açık konuşacağız – Warzone zordur. Herkes bir keskin nişancı ile arka arkaya vesikalık çekemez ve herkes silahının tek bir klipsiyle bir manganın tamamını silemez. Bu noktaya gelmek saatler alır, bu yüzden o zamana kadar güçlü yönlerinizi oynayın.

Bazı oyuncular SMG’lerde daha iyidir, diğerleri daha agresif oynama eğilimindedir ve bu böyle devam eder. Oyun tarzınızı öğrenin ve ona sahip olun. Anlamak zaman alır, ancak bir kez anladığınızda, kibrit akışının sizin lehinize dönmeye başladığını göreceksiniz.

4. Avlamayı garantilediğinizden emin değilseniz ateş etmeyin

Bu büyük bir tanesidir. Deneyimli oyuncular bile ekranda belirir görünmez bir düşmanı vurma hatasını yapar. Nedenini anlamak kolaydır, ancak birçok durumda, düşmana konumunuz konusunda uyarıda bulunmak, onların siper almalarına, plaklarını kaldırmalarına ve misillemeye hazırlanmalarına izin vermektir.

Bunun yerine, düşmanın arkasına saklanmak için daha az siper kalmasını bekleyin ve yakınlarda destek için gelecek başka bir takım arkadaşı olmadığından emin olun. Deneyimli bir oyuncu değilseniz, öldürmeyi başarabileceğinizden kesinlikle emin değilseniz, atış yapmaktan kaçınmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

5. Doğru noktaya inmek sizi başarılı olmaya hazırlayabilir

Çekim yaparken isabetli olmak kesinlikle önemli olsa da, en iyi iniş noktasını seçmek de aynı derecede önemlidir (ideal olarak oyun tarzınıza uygun bir alan). Süpermarket veya Hastane gibi yerler daha yoğun olma eğilimindeyken, haritanın kenarları gibi diğer alanlar genellikle daha az kalabalıktır.

Bazı noktalar, birçok Sözleşmeye ev sahipliği yapmaktadır (bunları aşağıda inceleyeceğiz). Çöpçü Sözleşmeleri genellikle en sık kullanılanlardır, bu nedenle iniş noktanızı seçerken bunu aklınızda bulundurun. Başlangıç ​​konumunuzu, ilk daireye göre uçağın yörüngesine dayandırmanıza yardımcı olur.

6. Doğrudan merkeze gitmek yerine kenarları kullanın

Çemberden bahsetmişken, oyuncular genellikle bir halkadan diğerine geçerek doğrusal bir şekilde çalışma eğilimindedir. Bu bazen kaçınılmazdır, ancak yardım edebilirseniz, bunun yerine bir fırıldak hareketiyle döndürmenizi öneririz. Bunun nedeni, gazı bir çeşit kalkan olarak kullanabilmenizdir – çünkü düşmanların sizi arkadan dışarı çıkarmasını engeller.

Spiral bir hareketle dönmeye devam ederken, yanlardan veya arkadan (bir sonraki daireye körü körüne koşmak yerine) dışarı çıkmamanızı sağlayabilirsiniz.

7. Sözleşmeleri tamamlamak için çaba gösterin

Sözleşmeler, para biriktirmek, öldürmek, teçhizatlandırmak ve – yeniden değerlendirirseniz – bir sonraki çemberin konumu hakkında istihbarat toplamak için mükemmel bir yoldur. Beş ana Sözleşme aşağıdaki gibidir:

Bounty – Belirli bir oyuncunun genel konumunu hedefleyinRecon – Sonraki dairenin konumunu keşfetmek için yakın bir noktayı yakalayınScavenger – Teçhizat almak için yakındaki üç sandığı açMost Wanted – Kendinizi haritada işaretleyin ve üç dakika hayatta kalınSupply Run – İndirimler kazanmak için zaman sınırı içinde yakındaki bir Buy Station’a ulaşın.Tamamladığınız her Sözleşmeyle, Sözleşme çarpanınız artar, bu da tamamladığınız her bir Sözleşmeyle daha fazla ödül kazanacağınız anlamına gelir. Nakit, XP ve silah XP’si gibi büyük bonuslar için Sözleşmeler yapmaya devam edin.

8. Zırh Önemli

Birkaç mermiyle ölmek ve birkaç şarjörle ölmek arasındaki fark olabilir.

Başlangıçta 100 can ile başlayacaksınız ve bu can belirli bir süreden sonra kendi kendini yeniler. Zırh kuşanmak birkaç atışta ölmekle tüm şarjörle ölmek arasındaki farklı belirler.

Giyilen her zırh size ekstra 50 can verecektir. Giyilen her zırh size 50 can verecektir. En fazla üç tane ile birlikte, toplam canınız250 olacak

Canın aksine zırh yenilenmediğinden, harita boyunca levha şeklindeki zırhları toplamanız ya da 1500 dolara satın alma istasyonundan 5’li set almanız gerekir.

Aynı anda 5 zırh levhası bulundurabileceğinizi unutmayın, mağazadan satın alacaksanız fazla olanları takım arkadaşlarınızla paylaşın.

Düşmanlara ateş ederken, vurduğunuzu ya da zırhlarını kırdığınızı belirtenbir gösterge göreceksiniz. Böylece ne zaman üstlerine gidip gitmeyeceğinizi anlayacaksınız.

9. Maksimum verimlilik için ince ayar yapın

Performansınızı iyileştirmek için değiştirebileceğiniz bir dizi ayar vardır, bu nedenle beğeninize uyacak şekilde hassasiyetinizi ve kontrol düzeninizi kurcaladığınızdan emin olun. Bunun dışında, değiştirmenizi tavsiye ettiğimiz bazı şeyler:

Armor Plate Behavior – Apply All

– Apply All Slide Behavior – Tap

– Tap Parachute Auto-Deploy – Disabled

– Disabled Mini Map Shape – Square

– Square Music Volume – 0.00

10. Güvenli olduğundan emin olana kadar bir takım arkadaşınızı diriltmeyin

Bir takım arkadaşı düşerse, canlanmaya gitmeden önce onu düşüren düşmanın ya öldüğünden ya da çok uzakta olduğundan emin olun. Canlanırken, savunmasızsınız ve öldürmek için kolay bir hedefsiniz. Ayrıca, diriltmek, düşmanınızın duyabileceği belirgin bir ses çıkardığından dikkat edin!

11. Sesleri kendi yararınıza kullanın

Yakınınızda bir düşman görürseniz veya duyarsanız, ekibinize haber vermelisiniz! Dahası, bunu olabildiğince az kelimeyle yapmalısınız. Bunu uygulamak zor olabilir, ancak hızlı, etkili açıklama metinlerine sahip olmak zamandan tasarruf sağlayabilir ve olabildiğince hızlı iletişim kurmanıza yardımcı olabilir.

‘Yanımda bir düşman var’ yerine ‘üzerimde’ deyin. ‘Bir düşman takımı az önce bizim batımızdaki teçhizatını çağırdı’ yerine ‘batıdaki düşman teçhizatı’ nı deneyin. Bu, özellikle savaşın hararetinde, her saniyenin (hatta milisaniyenin) önemli olduğu durumlarda geçerlidir.

13. Gulag’dan Geri Dönüş

Gulag, oyuna geri dönmeniz için tek ve tek şansınız (geri alınmadan). Soğuk Savaş entegrasyonundan sonra Gulag artık Nuketown’un bir versiyonunu andırıyor – sizi kimin geri getirileceğini belirlemek için sizi 1v1’de yarışmaya zorluyor.

En büyük tavsiye, ekipmanınızı etkili bir şekilde kullanmaktır. Flaş bombası, sersemletme ve ölümcül şeyler gibi şeyler, özellikle arbalet gibi kullanımı daha zor silahlarla doğarken büyük fark yaratabilir. Yine güçlü yönlerinize göre oynayın, sesi kullanın ve daha iyi bir görüntü elde etmek için haritanın her iki tarafındaki çatılara tırmanmayı deneyin.

14. Ekibinize bağlı kalın

Oyuncuların yaptığı en büyük hatalardan biri, düşmanlarla kendi başlarına yüzleşmek için ayrılmaktır. Başka bir ekiple etkileşim kurmak istiyorsanız, ekip arkadaşlarınıza söylemelisiniz (ve nereye ve nasıl sızmak istediğiniz konusunda net olmalısınız). Ve takım arkadaşlarınız da aynı şeyi yapmalı. İlerlemenizi engelleyen bir şey olursa, hemen söyleyin.

Takım arkadaşlarınız yakın olduğunuzu düşünüyorsa, ancak aslında hala bir sonraki binada bulunuyorlarsa, yakındaki takımla karşı karşıya geldiklerinde sayıca üstün olacaklardır. Aynı şekilde, ekibiniz de dikkat etmeli ve onlarla olmadığınızı görmelidir – ancak savaşın hararetinde, bazen bu mümkün olmayabilir. Bundan kaçınmak için, başka bir takıma girerken daima iletişim kurun ve birlikte kalın.

15. Cold War entegrasyonu nasıl çalışır?

Son olarak, biraz kafa karıştırıcı olduğu için Black Ops Soğuk Savaş entegrasyonunu gözden geçirelim. Warzone, 2019’daki Call of Duty: Modern Warfare’in mekaniği, motoru ve silahlarından oluşur ve bu başlıkla ilerlemeyi paylaşır.

Ek olarak, Warzone, Black Ops Cold War’daki tüm silahları içeriyor ve aynı zamanda bu oyunla birlikte ilerlemeyi de paylaşıyor. Modern Warfare ve Black Ops Cold War farklı mekanikler içerdiğinden, Cold War’un silah eklentilerinin çoğu ya yararsızdır ya da yanlış açıklamaları vardır.