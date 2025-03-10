X'in sahibi Elon Musk yaptığı açıklamada çok büyük bir siber saldırıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Twitter (X) üzerindeki arıza ve kesinti raporları, gün içinde yaşanan sorunlarla birlikte en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Kullanıcılar, günün ilk saatlerinden itibaren "Twitter'da ne sorun var, çöktü mü, dondu mu?" gibi soruların cevabını araştırıyor.

MUSK'TAN AÇIKLAMA

Sorun yaşanmaya devam ederken Elon Musk yaptığı açıklamada çok büyük bir siber saldırıyla karşı karşıya olduklarını kaydetti.

Musk şunları söyledi:

"X'e karşı büyük bir siber saldırı oldu (devam ediyor). Her gün saldırıya uğruyoruz ancak bu çok fazla kaynakla yapıldı. Saldırının arkasında büyük, koordineli bir grup veya ülke var."

İfadelerine yer verdi.