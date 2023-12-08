Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen motosiklette 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Mahmut Esat Bey caddesi üzerinde seyir halinde olan Şemsettin P. (14) yönetimindeki motosiklet yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybolması pazar nedeniyle kurulan çadırın demirine çarptı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı genç ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

HABER MERKEZİ