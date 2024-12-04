Bilecik’te bir anne kedi, yağmur hattı borusuna sıkışan yavrusunu kurtarılıncaya kadar bekledi.

Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde bir kurum binasının yağmur hattı borusundan kedi sesini duyan vatandaşlar durumu hemen belediye haber verdi. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri, yavru kediyi kurtarmak için canla başka uğraştılar. Bu esnada yavru kedinin annesi olayları yakından takip ederken, yavrusu kurtarılana kadar bekledi. Sonundan ekipleri tarafından kurtarılan kedi, annesi tarafından yuvasına götürüldü.