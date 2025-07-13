Yaz aylarında deniz ve havuz keyfi çocukların en çok sevdiği aktivitelerin başında geliyor. Ancak özellikle sağanak yağışların ardından denize girilmesi, çeşitli sağlık risklerini de beraberinde getiriyor. Medical Park Ordu Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Öztürk, yağış sonrası deniz suyuna karışabilecek bakterilerin ve kirli suların, başta çocuklar olmak üzere tüm bireyler için ciddi enfeksiyonlara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

"İshal, kusma, ateş gibi belirtilere dikkat"

Kirli deniz suyuyla temas eden çocuklarda genellikle ilk 24-72 saat içerisinde bazı enfeksiyon belirtileri görülebileceğini söyleyen Dr. Öztürk, "İshal, karın ağrısı, kusma, halsizlik, göz kızarıklığı, kulak ağrısı ve ateş gibi semptomlar varsa mutlaka bir hekime başvurulmalı" diye konuştu.

"Yağmur sonrası 1-2 gün bekleyin"

Uzm. Dr. Öztürk, ailelerin özellikle yağmurdan sonra çocuklarını hemen denize sokmamaları gerektiğini vurgulayarak, yoğun yağış sonrasında denize girmek için en az 24-48 saat beklenmesinin önemine dikkat çekti. Kıyıya yakın, durgun ve köpüklü bölgelerin su kalitesinin daha düşük olabileceğini belirten Uzm. Dr. Öztürk, bu alanlardan uzak durulmasını önerdi. Uzm. Dr. Öztürk, ayrıca denizden çıkan çocukların mutlaka temiz suyla duş almasının ve göz, kulak veya cilt problemleri olan çocukların denizden uzak tutulmasının, enfeksiyon riskini azaltacağını ifade etti.

"Doğal eğlence sağlığı bozmasın"

Denizin çocuklar için hem eğlenceli hem de fiziksel gelişim açısından faydalı olduğunu ancak dikkatli olunmazsa enfeksiyon riskinin yüksek olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Öztürk, "Unutmayın ki çocukların bağışıklık sistemleri yetişkinlere göre daha hassastır. Basit gibi görünen bir deniz keyfi, bazen ciddi sağlık problemlerine dönüşebilir. Ebeveynler olarak gerekli önlemleri alarak, çocuklarımızın sağlığını koruyabiliriz" ifadelerini kullandı.