İnegöl Belediyesi’nin modern kafe konseptiyle oluşturduğu ve “Zamanın Tadı” sloganıyla hizmet veren Gastro Kafe, yeni şubeleriyle şehri sarmaya devam ediyor. Merkez Park Gastro Kafe’nin ardından 2 adet Gastro Karavan Kafeyle hizmet ağı genişletilen uygulama, Mesudiye Mahallesinde bulunan Kanal İnegöl’de yeni şubesiyle vatandaşlarla buluştu.

HAFTANIN 7 GÜNÜ, 16.00-24.00 ARASI AÇIK OLACAK

Başta gençler olmak üzere her yaşa hitap eden ürünleri, uygun fiyatları ve sunduğu kaliteli hizmetle kısa sürede İnegöllülerin vazgeçilmez lezzet durağı haline gelen Gastro Kafe, Perşembe akşamı itibariyle Kanal İnegöl Şubesinde hizmet vermeye başladı. 7 gün boyunca açık olacak Kanal İnegöl Gastro Kafe, yaz döneminde 16.00-24.00 saatleri arasında açık olacak.

BAŞKAN TABAN ZİYARET ETTİ

İlk hizmet gününde Kanal İnegöl Gastro Kafeyi ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, bölge sakinleriyle de bir araya geldi. Gastro Kafede vatandaşlarla oturup sohbet eden, gençlerle bir araya gelen Taban, “Kanal İnegöl’de Gastro Kafemizi açmış bulunuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. İyi günlerde kullanalım inşallah” dedi.