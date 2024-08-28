Bugün Bursa'da hava sıcaklığı ortalama 29°C civarında seyredecek. Sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak, ancak öğleden sonra güneş kendini daha fazla gösterecek. Nem oranı %65 dolaylarında, bu da sıcaklığın daha yoğun hissedilmesine neden olabilir. Akşam saatlerine doğru ise sıcaklık 22°C'ye kadar düşecek. Hafif rüzgar bekleniyor, rüzgar hızı ortalama 10 km/s. Yağış beklenmiyor.

İnegöl Hava Durumu:

İnegöl'de bugün hava sıcaklığı 28°C civarında olacak. Sabah saatlerinde az bulutlu bir hava bekleniyor, öğleden sonra ise tamamen güneşli bir gün geçirilecek. Nem oranı %60 seviyelerinde. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 20°C'ye kadar inecek. Hafif rüzgarlar etkili olacak, rüzgar hızı 8 km/s civarında. Gün boyu yağış beklenmiyor, güneşli ve açık bir gün geçirilecek.