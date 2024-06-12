Yakın Doğu Üniversitesi, Times Higher Education’ın 125 ülkeden üniversiteleri değerlendirdiği “2024 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması”nda dünyanın en etkili üniversiteleri arasında 301-400 bandında yer aldı. Bu sonuçla Türkiye’de 5’inci sırayı paylaşan Üniversite, KKTC’nin ise en etkili üniversitesi olarak gösterildi.

Bütün dünyada yükseköğretim alanında takip edilen en önemli derecelendirme kuruluşlarından Londra merkezli Times Higher Education, “2024 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması”nı açıkladı. Araştırma ile dünya üniversitelerinin, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (Sustainable Development Goals-SDG) katkıları değerlendirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi, Times Higher Education’ın 125 ülkeden üniversiteyi değerlendirdiği “2024 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması”nda dünyanın en etkili üniversiteleri arasında 301-400 bandında yer aldı. Ayrıca eğitim kalitesinde dünyada 38’inci sırada yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, “Sürdürülebilir Şehir ve Toplumlar” ile “Hedefler İçin Ortaklıklar” kategorilerinde dünyada ilk 200’de; “Cinsiyet Eşitliği” kategorisinde ilk 300’de; Sağlık ve Refah” kategorisinde ise dünya genelinde ilk 400’de yer aldı.

Eğitim kalitesinde dünya genelinde 38’inci sırada

Times Higher Education’ın geçen ay yayımladığı dünyanın en iyi 50 yaş altı üniversiteleri sıralamasında dünya genelinde 139’uncu sırada gösterilen Yakın Doğu Üniversitesi, aynı kurumun bugün açıkladığı “2024 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması”nda ise eğitim kalitesinde, geçen yıla göre sekiz basamak yükselerek, 38’inci sırada yer aldı. Yakın Doğu Üniversitesi; sanat ve toplumsal mirasın gelişmesine öncülük yaptığı çalışmalarıyla bölgesine, toplumuna ve dünyaya en fazla katkı sunan üniversitelerin sıralandığı “Sürdürülebilir Şehir ve Toplumlar” kategorisinde ve ulusal ve uluslararası iş birliklerinin değerlendirildiği “Hedefler İçin Ortaklıklar” kategorilerinde dünya genelinde ilk 200’de yer aldı.

İdari ve akademik alanda kadın çalışan oranı yüzde 62 olan Yakın Doğu Üniversitesi, “Cinsiyet Eşitliği” kategorisinde dünyada ilk 300 üniversite arasında yer alırken “Sağlık ve Refah” kategorisinde de dünya genelinde ilk 400’de yer aldı.

“Sürdürülebilir bir dünya ve gelecek inşa etmek için sorumluluk almak, üniversitelerin asli sorumluluklarından biridir”

Üniversitenin dünyanın en etkili ilk 400 üniversite arasında yer almasına ilişkin açıklama yapan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Sürdürülebilir bir dünya ve gelecek inşa etmek için sorumluluk almak, üniversitelerin asli sorumluluklarından biridir” dedi. Yakın Doğu Üniversitesi’nin Times Higher Education’ın bugün açıkladığı “2024 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması”nda bir önceki yıla göre ciddi bir yükseliş yakaladığını da söyleyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi, gücünü bilimsel üretkenlikten alarak; bilim, teknoloji ve kültür sanat alanlarında toplumsal ilerlemeye öncülük etme vizyonu ile yoluna devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Yakın Doğu Üniversitesi olarak, eğitimde kaliteyi her zaman öncelikli hedefimiz olarak tutacak ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine olan katkılarımızı artırmaya devam edeceğiz” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, bu başarıda emeği olan Yakın Doğu Üniversitesi’nin tüm bileşenlerine teşekkür etti.

Dünyanın en genç 139’uncu üniversitesi

Üniversitelerinin kısa süre önce Times Higher Education tarafından dünyanın en genç 139’uncu üniversitesi olarak gösterildiğini hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise “Dünya Genç Üniversiteler Sıralaması’ndaki yerimiz bilimsel üretkenleğimizi gösterirken bugün açıklanan 2024 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması’ndaki yerimiz ise sürdürülebilir bir gelecek ve dünya için üstlendiğimiz toplumsal rolün bir yansımasıdır” ifadesini kullandı.

“Bu başarı, Yakın Doğu Üniversitesi ailesi olarak hepimizin ortak çabasının ve özverisinin bir sonucudur” diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Üniversitemizin bu önemli araştırmada elde ettiği konum, bizlere daha büyük sorumluluklar yüklemekte ve gelecekte daha da büyük başarılara imza atmak için motivasyon sağlamaktadır” dedi.