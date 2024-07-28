Yalova'nın Armutlu ilçesinde iki ayrı noktada çıkan orman yangınlarına söndürme helikopterinin yanı sıra itfaiye araçlarıyla müdahale ediliyor.BURSA (İGFA) - Armutlu'da Kapaklı ve Keçikayalıkları'nda iki noktada yangın çıktı.

Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Armutlu'da iki ayrı noktada çıkan yangınlara söndürme helikopteri,10 arazöz ve bölgedeki itfaiye araçlarıyla müdahale ettiklerini bildirdi.

Kısa sürede yangını kontrol altına almayı umduklarını belirten Vali Dr. Kaya, "Gerekli tüm önlemler için ekiplerimiz ve gönüllüler sahada" mesajını paylaştı.

Söz konusu yangın Bursa kıyılarından da görüldü.