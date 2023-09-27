Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, onarım çalışmaları gerçekleştirilen Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde incelemelerde bulundu.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yalova Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Tutuk,”’15 yıldır deformasyona uğrayan ve sıkıntıların yaşandığı terminalimizi şehrimize yakışır bir hale getireceğiz” dedi.

İlk olarak terminalde yalıtım çalışmalarını başlattıklarını belirten Tutuk,“15 yıl önce hizmete açılan Yalova Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinin bakım ve onarım işlemlerine başladık. Geçen zaman içinde maalesef bakım ve onarım yapılmadığından dolayı ya da tam yapılamadığından dolayı çatı ve terasta kaynaklanan sorunu ilk olarak çözeceğiz. Ekiplerimiz kısa bir süre önce yalıtım çalışmalarına başladı ve önümüzde ki günlerde tamamlayacaklar. Bunun ardından terminalimizin içinde sıva, boya gibi tespit ettiğimiz diğer büyük bir bölümünü deformasyona uğrayan kısımların onararak şehrimize yakışacak bir terminal haline getireceğiz” diye konuştu.

Terminal esnafımızın önerileri bizim için önemli

Terminalin şehre ilk defa gelen vatandaşlar için ilk fikirlerinin oluştuğu yer olduğunu belirten Tutuk, şunları kaydetti:

“Çalışıyoruz ve sırasıyla tüm sorunları çözüyoruz. Terminalimizde bunların arasında yer alıyor. Şehrimize gelen memur, öğrenci, tatilci ve vatandaşların ilk ayak bastıkları yer. Kötü bir imajla karşılaşmamaları için çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Bu işleri yaparken terminal esnafımızla da bu incelemeler sırasında görüştük. Onlardan gelen talepleri ve önerileri dinledik ve notlarımız arasına aldık."