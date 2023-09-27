Tekirdağ’da düzenlenen FETÖ operasyonunda Yunanistan’a kaçmaya çalışan eski 4. Sınıf Emniyet Müdürü S.Y. ve ihraç zabıt katibi M.Ö. dahil toplam 8 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ Silahlı Terör Örgütü ile mücadelede yapılan çalışmalarda, Yunanistan’a illegal geçiş yapmak üzereyken ihraç eski 4. Sınıf Emniyet Müdürü S.Y. ve ihraç zabıt katibi M.Ö. isimli şahıs ile bir organizatör yakalandı. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanması, emniyet mahrem yapılanması ve öğrenci yapılanması içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyetlerde bulunduğu şeklinde haklarında beyan, teşhis, ByLock tespiti ve ardışık aranması tespit edilen 10 şahsa yönelik düzenlenen çalışmalarda 8 şüpheli yakalandı. İki kişi polis tarafından aranıyor.