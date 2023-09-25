Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personelleri, 21 Eylül Alzheimer Günü dolayısıyla hastalık hakkında bilgilendirildiler.
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Uzman Doktor Fatma Kansız, katılımcılara hastalığın ortaya çıkışı, belirtileri, hastalığın evreleri, etkileri, şikayetleri, tedavisi gibi konular hakkında bilgiler verdi.
Düzenlenen seminerde bilgilendirilen personeller, eğitimin akabinde hastalık hakkında merak ettikleri konuları Uzman Doktor Kansız’a sorarak bilgiler aldı.