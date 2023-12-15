Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fatih Beşiroğlu, Yalova’da ilk kez yapılan yeni bir teknikle kalp pili ameliyatı gerçekleştirdi.

Türkiye’de büyük merkezlerde yapılmaya başlanan yeni teknikle 63 yaşındaki kadın hastanın kalp pili yapılan ameliyatla takıldı. TÜBİTAK desteğini alarak aritmi üzerine 1 yıl Polonya’da eğitim gören Uzman Kardiyolog Fatih Beşiroğlu, ritim bozukluklarının girişimsel tedavileri üzerine kendini geliştirdi. Beşiroğlu, Türkiye’ye döndükten sonra kurduğu aritmi merkezinde çarpıntıların kalbin içinde kaynaklandığı bölgelerin tespit edilmesi ve ardından “ablasyon” teknik ile tedavi uygulamaya başladı.

Beşiroğlu, Yalova’da ilk kez hastası Nehir Saatçioğlu’na "Sol Dal Pacing" tekniği ile yaptığı kalp pili ameliyatıyla ilgili şunları kaydetti:

“Hastamız acil servisine kalp hızında düşüklük ile geldi. Genel durum bozukluğuyla geldi. Kalp hızının çok düşük olduğunu gördük. Yeni kalbin elektriksel sisteminde tam bir kesinti oluyor bu hastalıkta. Normalde biz bu hastalara kalıcı kalp pili takıyoruz eğer altta yatan sebep düzeltilebilir değilse. Bu hastalığa da aynı şekilde kalp pili planladık. Yalnız kalp pili taktığımızda kalbin duvarlarından bir tanesine koyarız. Kalbin içine koyduğumuz, elektrot dediğimiz pilin ucunu. Bu teknikte kalbin doğal elektriksel sistemine koyuyoruz, kalbin orta perdesine. Pil elektrotunu r vidalayarak derin bir şekilde özelikle o elektriksel sistemin tam geçtiği noktayı bularak oraya koyuyoruz.”

“Yapılması daha fizyolojik, daha işin doğasına uygun”

Beşiroğlu, bu yöntemle takılan kalp pilinin daha düzgün bir şekilde ve doğal bir şekilde çalıştığını belirterek, “Kalbin bütün bölgeleri eş zamanlı olarak kasılıyor. Normal standart taktığımız pillerde kalbin sağ tarafı kasılırken sol tarafına elektrik gecikerek iletiliyor. Dolayısıyla bir düzensizlik oluşuyor. Bu bazı hastalarda, 10 hastanın yaklaşık 2 tanesinde zaman içinde kalbin pompa fonksiyonunda kayba neden olabiliyor. Biz bu şekilde, teknikte pil taktığımızda kalbin elektriksel sistemi doğal yoldan iletildiği için bu hastalarda uzun dönemde kalp yetmezliği belirtilerini görmüyoruz ve kalp daha düzgün bir şekilde çalışıyor. İşlem yapılalı 2 gün oldu, hastamızı ziyarete geldik, genel durumu da iyi. Teknik Yalova’da ilk defa yaptığımız bir teknik. Türkiye’de yavaş yavaş büyük merkezlerde yapılıyor ve inşallah yaygınlaşacak. Çünkü yapılması daha fizyolojik, daha işin doğasına uygun” diye konuştu.

Nehir Saatçioğlu ise ameliyat sonrası daha iyi hissettiğini belirterek, “Ben kalp ritmi nedeniyle geldim. Kalbimin basıncı düşmüş. Şimdi iyileştim. Çok çok iyiyim, hiçbir ağrım sizim da yok. Allah razı olsun doktorlarımızdan, hemşirelerimizden. Hepsine çok teşekkür ederim. Çok güzel baktılar, çok iyi ilgilendiler bizimle” dedi.