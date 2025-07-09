Yalova İl Koordinasyon Kurulu’nda 2025 yılı 2. dönem sonu itibariyle kentte yapılan yatırımlara 1,67 milyar lira harcandığı açıklandı.

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Hülya Kaya başkanlığında gerçekleştirildi. İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kurulda konuşan Vali Kaya, kentte 2025 yılı 2. dönem sonu itibariyle, 15 adet yatırımcı kuruluşun faaliyet gösterdiği 8 ana sektörde 89 projenin yürütüldüğünü ifade etti. Projelerden 17’sinin tamamlandığını, 56’sının devam ettiğini dile getiren Kaya, "9’una da henüz başlanmadı, 7’si ise ihale aşamasında bulunuyor. Toplam proje bedeli 18,8 milyar TL olan yatırımlar için 2025 yılı ödeneği 2,76 milyar TL olarak belirlendi. Yılın ikinci dönem sonuna kadar yapılan 1,67 milyar TL harcamayla, yüzde 60,4 oranında nakdi gerçekleşme sağlandı" dedi.

Ardından toplantıda kurumların bölge müdürlüğü temsilcileri çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi.

Toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri katıldı.