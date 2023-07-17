Yalova Altınova Hersek Lagünü’nde kuş gözlem çalışmaları aralıksız devam ederken, Yalova’nın ormanlık alanlarında da gözlem faaliyetleri gerçekleştirildi.

Marmara Bölgesi’nin önemli sulak alanlarının başında gelen Hersek Lagünü’nde yaptığı kuş gözlem çalışmalarıyla da tanınan Çağan Abbasoğlu ve Altınova Belediyesi kuş gözlemcisi Fatih Bülbül, Yalova kuş popülasyonuna katkı sağlama gayesiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Nadir türler tespit edildi

Kuş gözlemcisi Fatih Bülbül ve kuş bilimci Çağan Abbasoğlu tarafından Yalova’nın ormanlık bölgelerinde yapılan gözlemlerde nadir kuş türleri kaydedildi. Derekuşunun Yalova’daki 2. kaydı Erikli Şelalesi’nde alınırken, Anadolu sıvacısının 1’i yeni 2 farklı noktada gözlemlenmesi dikkat çekti. Yüksek rakım türü Çütre ve ülkemizin kuzeyine özgü küçük yeşil ağaçkakan gözlemlerde kaydedilen diğer nadir türlerdi.