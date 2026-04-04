Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (YOSB) enerji altyapısına yönelik kapsamlı yatırımlar hız kazanırken, artan abone sayısı ve yükselen tüketim rakamları bölgedeki sanayi hareketliliğinin somut göstergesi oldu.

Sanayi bölgesindeki üretim kapasitesinin genişlemesiyle birlikte enerji tüketim verileri de yukarı yönlü seyrini sürdürdü. 2025 yılı toplam elektrik tüketimi 3 milyon 930 bin 742 kWh olarak gerçekleşirken, yılın ilk iki ayı karşılaştırıldığında büyüme daha net ortaya çıktı: 2025'in ilk iki ayında 749 bin 228 kWh olan tüketim, 2026'nın aynı döneminde 974 bin 87 kWh'e ulaşarak yüzde 30'u aşan bir artış kaydetti.

Tüketim rakamlarındaki yükselişin temel dinamiklerinden birini abone sayısındaki artış oluşturdu. Yüksek gerilim (YG) abone sayısı 2025'teki 8'den 2026'da 12'ye çıkarken, alçak gerilim (AG) abone sayısı 50'den 68'e yükseldi. Bu tablo, bölgede yeni firmaların üretime katılım hızının arttığını gözler önüne seriyor.

Enerji kesintisizliği ve kalitesinin güvence altına alınması amacıyla SCADA sistemi kurulum aşamasına getirilirken, uzaktan sayaç okuma sistemi de tamamlanarak devreye alma sürecine girdi. Nisan 2026 itibarıyla faaliyete geçmesi planlanan sistem sayesinde OSB katılımcıları, sanayi tesislerine ait elektrik tüketimlerini kendilerine tanımlanan kullanıcı bilgileriyle anlık olarak takip edebilecek. Dağıtım merkezlerinde konumlanan enerji analizörleri aracılığıyla ise iletilen elektrik enerjisinin kalitesi anlık olarak ölçülmeye devam ediyor.

Enerji arz güvenliğinin pekiştirilmesi kapsamında Uludağ Perakende Elektrik Satış A.Ş. ile tedarik sözleşmesi imzalandı. Böylece yatırımcılara rekabetçi şartlarda ve kesintisiz enerji sağlanması yolunda önemli bir adım daha atılmış oldu.

Bölgede hâlihazırda 11 dağıtım merkezi aktif olarak hizmet verirken, 4 adet dağıtım merkezinin daha 2026 yılı içinde devreye alınması planlanıyor. Bu genişlemeyle birlikte OSB'nin enerji dağıtım kapasitesi ve güvenilirliği önemli ölçüde artacak.

Bölge içi aydınlatma altyapısında da hızla yapılanıyor. Birinci etap kapsamında 4 kilometrelik yolun aydınlatma direği ve altyapı imalatları tamamlanarak LED'e aydınlatmalar ile donatıldı. Kalan etaplardaki imalat çalışmaları ise aralıksız sürdürülüyor. LED montaj imalatlarının tamamlanmasıyla hem enerji verimliliğinin artması hem de işletme maliyetlerinin düşürülmesi bekleniyor.