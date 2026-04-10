Yalova Makine İhtisas OSB, su kaynaklarının korunması ve verimli kullanımı amacıyla ileri atıksu arıtma tesisi projesini hayata geçiriyor.

Sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarıyla öne çıkan OSB'de projelendirme aşaması devam eden tesis, en yüksek deşarj standartlarını karşılayacak şekilde modern mühendislik çözümleriyle tasarlanıyor. Yetkililer, yatırımın yalnızca mevcut ihtiyaçlara değil, gelecek nesillerin yaşam kalitesine de katkı sağlayacağını belirtiyor.

Tesis kapsamında kullanılacak ileri arıtma yöntemlerinin, suyun karakterine göre en verimli süreçleri içerecek şekilde planlandığı bildirildi. Arıtılabilirlik raporları doğrultusunda şekillenen projede, yenilikçi teknolojilerle çevresel performansın en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

Proje ile arıtılan suyun geri kazanılarak sanayide yeniden kullanılması da amaçlanıyor. Bu sayede doğal kaynakların korunmasına katkı sağlanması ve sürdürülebilir bir su yönetim modelinin oluşturulması planlanıyor.

'Sürdürülebilir OSB' vizyonu doğrultusunda hayata geçirilecek yatırımın, bölgenin çevreci sanayi anlayışını güçlendirmesi bekleniyor. Yalova Makine İhtisas OSB yönetimi, projenin sürdürülebilir büyüme hedeflerine önemli katkı sunacağını ifade ediyor.