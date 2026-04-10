Kırklareli'de Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.

Kutlama programları kapsamında ilk olarak şehitlikler ziyaret edildi. Düzenlenen anma törenlerinde, vatan uğruna canlarını feda eden şehit polisler dualarla anıldı. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. İl merkezi ve ilçelerde Atatürk anıtlarına çelenk sunumuyla devam eden programlarda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu başta olmak üzere kaymakamlar, il ve ilçe emniyet müdürleri, emniyet personeli, protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı törenlerde, Türk Polis Teşkilatı'nın 181 yıllık köklü geçmişine vurgu yapıldı.

Ayrıca polis-halk ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirildi.