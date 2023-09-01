Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Yalova VIP Kadın Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonu hazırlıkları için parkeye indi.

90. Yıl Spor Salonu’nda gerçekleştirilen idman Yalova VIP’in Başantrenörü Ömer Petorak yönetiminde yapıldı. Petorak, burada yaptığı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Petorak, transfere ve yeni sezon hazırlıklarına geç başladıklarını söyledi. Bunun nedeninin de Yalova şartları ve kiralık evin zor bulunması olduğunu ifade eden Petorak, “Başkanımız Haziran ayından itibaren uğraşıyor fakat özellikle yaz döneminde turistlerin gelmesiyle Yalova’da kiralık ev bulmak zorlaşıyor. Ancak bu tarihlere denk geldi. Tabii ki bizim için biraz dezavantaj. Takımın toparlanması, az hazırlık maçı yapmak durumunda kalacağız. Bu gibi birtakım sıkıntılar olacak ama mümkün mertebe en kısa sürede toparlanıp lige hazır olmak istiyoruz” diye konuştu.

“Hedefimiz oynayacağımız maçı kazanmak”

Takımın yeni sezon hedeflerinden de bahseden deneyimli çalıştırıcı Petorak, “Takımımızın bu sezon ki hedefi oynayacağımız maçı kazanmak. Play Off’ta oluruz, şampiyon oluruz ya da ligin sonunda oluruz. Buralarla hiç ilgilenmiyorum. O hafta kiminle oynuyorsak hedefimiz o maçı kazanmak. Şu anda 11 oyuncumuz var. 1 veya 2 transfer daha duruma göre bakacağız, yapabilirsek yapacağız” dedi.

“Süper Ligi hedefleyen bir takımız”

Yalova VIP’in kaptanı Nazlı Güler ise başarıya aç oyuncu grubuna sahip olduklarını söyledi. Aslı ile kendisinin takımın en tecrübeli isimleri olduğunu hatırlatan Güler, genç yerli ve yabancı oyunculara sahip olduklarına dikkati çekti. Başarıya aç bir takım olduklarını ifade eden Güler, "Kendilerini ispat etmek için buraya geldiler. Bu nedenle çok savunma yapan bir takım olacağız gibi hissediyorum. Çünkü basketbolun en önemli özelliği savunma. Ne kadar mücadeleci ve savunmacı olursanız o kadar çok maç kazanırsınız. Bence o yönümüz ortaya çıkacak. Süper Lig’i hedefleyen çok kişi var bu takımda. Ama Süper Lig’e sayı atarak oralarda olamayacaklarını çok iyi biliyorlar. Çünkü yabancı kontenjanından dolayı Türklerin rolü bir tık daha geride planda kalıyor. O yüzden çok savunma yapan, çok koşan ve dinamik seyri güzel bir takım olacak. Bunun yanında da çok hatalar yapacağımız aşikar. Genç ve tecrübesizler. Bizde orada devreye gireceğiz. İnşallah bu adaptasyon sürecini çok çabuk atlatırız. Seyri güzel ve galibiyetlerle dolu bir sezon olur” dedi.