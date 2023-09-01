Antisosyal Kişilik Bozukluğu Nedenleri

Kişilik, herkesi benzersiz kılan düşünce, duygu ve davranışların birleşimidir. İnsanların dış dünyayı ve kendilerini nasıl gördüklerini görme, anlama ve ilişki kurma biçimleri budur. Kişilik, kalıtsal eğilimler ve çevresel faktörlerin etkileşimi ile şekillenen kişilik oluşturur.

Antisosyal kişilik bozukluğunun kesin nedeni bilinmemektedir, ancak:

Genler sizi antisosyal kişilik bozukluğuna karşı savunmasız bırakabilir – ve yaşam durumları gelişimini tetikleyebilir

Beyin gelişimi sırasında beyin fonksiyonlarının sonuçlanma şeklindeki değişiklikler

Risk faktörleri

Bazı faktörlerin antisosyal kişilik bozukluğu geliştirme riskini arttırdığı görülmektedir, örneğin:

Çocukluk çağı davranış bozukluğunun teşhisi

Aile antisosyal kişilik bozukluğu veya diğer kişilik bozuklukları veya zihinsel sağlık bozuklukları geçmişi

Çocukluk döneminde istismar veya ihmalden etkilenme

Çocuklukta kararsız, şiddetli veya kaotik aile hayatı

Erkekler antisosyal kişilik bozukluğu geçirme riski kadınlardan daha fazladır.

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Belirtileri

Antisosyal kişilik bozukluğu belirti ve semptomları şunları içerebilir:

Doğru ve yanlış için dikkate almama

Kalıcı yalan ya da başkalarını sömürmek için aldatma

Duygusal, alaycı ve başkalarına saygısız olmak

Kişisel kazanç veya kişisel zevk için başkalarını manipüle etmek için cazibe veya zekâ kullanma

Kibir, üstünlük duygusu ve son derece fikir sahibi olmak

Suç davranışı da dahil olmak üzere yasa ile tekrar eden sorunlar

Gözdağı ve sahtekârlık yoluyla başkalarının haklarını tekrar tekrar ihlal etmek

Dürtüsellik veya önceden plan yapamama

Düşmanlık, önemli sinirlilik, ajitasyon, saldırganlık veya şiddet

Başkaları için empati eksikliği ve başkalarına zarar verme konusunda pişmanlık eksikliği

Kendinin veya başkalarının güvenliğine saygı duymadan gereksiz risk alma veya tehlikeli davranışlar

Kötü veya küfürlü ilişkiler

Davranışın olumsuz sonuçlarını dikkate almamak veya onlardan öğrenmemek

Sürekli sorumsuz olmak ve iş veya mali yükümlülüklerini yerine getirmemek

Antisosyal kişilik bozukluğu olan yetişkinler tipik olarak 15 yaşından önce davranış bozukluğu belirtileri gösterir: Davranış bozukluğu belirtileri ve semptomları aşağıdakiler gibi ciddi, kalıcı davranış problemlerini içerir:

İnsanlara ve hayvanlara karşı saldırganlık

Mülkiyetin yok edilmesi

Dolandırıcılık

Hırsızlık

Kuralların ciddi ihlali

Her ne kadar antisosyal kişilik bozukluğu yaşam boyu olarak düşünülse de, bazı insanlarda belirli semptomlar – özellikle yıkıcı ve cezai davranışlar – zamanla azalabilir. Ancak bu azalmanın yaşlanmanın bir sonucu mu yoksa antisosyal davranışların sonuçları hakkında artan bir farkındalık mı olduğu açık değildir.

Ne Zaman Doktora Gidilmeli?

Antisosyal kişilik bozukluğu olan kişilerin kendi başlarına yardım istemeleri olası değildir. Bir arkadaşınızın veya aile üyenizin bu rahatsızlığa sahip olabileceğinden şüpheleniyorsanız, kişinin nazikçe bir akıl sağlığı uzmanından yardım almasını ve bir tanesini bulmasına yardım etmesini önerebilirsiniz.

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Tedavisi

Antisosyal kişilik bozukluğunun tedavisi zordur, ancak bazı insanlar için uzun vadede tedavi ve yakın takip yararlı olabilir. Antisosyal kişilik bozukluğu tedavisinde deneyim sahibi tıp ve ruh sağlığı uzmanlarını arayın.

Tedavi, her bireyin özel durumuna, tedaviye katılma istekliliğine ve semptomların şiddetine bağlıdır.

Psikoterapi

Konuşma terapisi olarak da adlandırılan psikoterapi bazen antisosyal kişilik bozukluğunu tedavi etmek için kullanılır. Terapi, örneğin, öfke ve şiddet yönetimi, alkol veya madde kötüye kullanımı tedavisi ve diğer akıl sağlığı durumlarının tedavisini içerebilir.

Ancak psikoterapi her zaman etkili değildir, özellikle semptomlar şiddetliyse ve kişi ciddi sorunlara katkıda bulunduğunu kabul edemez.

İlaçlar

Antisosyal kişilik bozukluğunu tedavi etmek için Gıda ve İlaç İdaresi tarafından özel olarak onaylanmış hiçbir ilaç yoktur. Doktorlar bazen anksiyete veya depresyon gibi antisosyal kişilik bozukluğu ile ilişkili durumlar veya saldırganlık belirtileri için ilaç reçete edebilirler. Bazı ilaçlar genellikle dikkatli kullanılmalıdır çünkü yanlış kullanım potansiyeline sahiptirler.