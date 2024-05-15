Yalova’da aynı istikamette giden 5 aracın peş peşe birbirine çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit kara yolu Çiftlikköy ilçesi mevkiinde Kocaeli istikametinde giden 5 araç önlerindeki taşıtların ani fren yapması nedeniyle birbirine girdi. 3 hafif ticari, minibüs ve otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan olmadı, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken araçların kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
Kaynak: iha