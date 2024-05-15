OYAK Maden Metalürji Şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin küresel çelik gücü Erdemir, 59’uncu yaşını kutluyor. 1965 yılında üretime başlayan şirket, üretimi, ihracatı, yatırımları ve oluşturduğu istihdam ile Türkiye ekonomisine sağladığı katkıyı her geçen gün artırıyor.

1950’li yıllarda sanayi alanında ciddi hamleler başlatan Türkiye’nin kalkınma planlamasında en önemli stratejik adımlardan biri olarak 1965’te faaliyete geçen Erdemir, başarı yolculuğuna emin adımlarla devam ediyor. Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu yassı çeliği üretmek amacıyla yıllık 400 bin ton kapasitesiyle üretim serüvenine başlayan şirket, 59 yılda kapasitesini 5 milyon ton nihai ürüne yükseltti.

Sanayinin gelişimine ve kalkınmaya destek olmak amacıyla kurulan şirket, Türkiye’nin artan ihtiyaçları doğrultusunda örnek yatırım projelerine imza atarak üretim kapasitesini ve ürün çeşitliliğini yıllar içerisinde hızla artırdı. 2006 yılında Türk endüstrisinin önde gelen temsilcilerinden OYAK’ın bünyesine katılan şirketin, söz konusu dönemden itibaren yatırımları büyük bir ivme kazandı. OYAK’ın sahip olduğu finansal güç, vizyon ve yönetim tecrübesi, rekabet gücünü artırmak ve büyümesini hızlandırmak adına şirkete önemli avantajlar sağladı.

12 bini aşkın kişiye istihdam sağlıyor

Yapılan açıklamaya göre, yassı çelik üreticisi Erdemir; bağlı şirketleri İsdemir, Erdemir Maden, Erdemir Çelik Servis Merkezi, Erdemir Mühendislik, Erdemir Romanya, Kümaş Manyezit, Erdemir Enerji Erdemir Asia Pacific ve İsdemir Linde Gaz Ortaklığı ile yassı ve uzun çelik üretimi, çelik servis merkezi hizmetleri, madencilik, endüstriyel gaz üretimi, mühendislik ve proje yönetiminin yanı sıra enerji alanında faaliyet gösteriyor. Türk sanayisinin en fazla istihdam sağlayan kuruluşlarından Erdemir, günümüzde 12 binin üzerinde kişiyi istihdam ediyor. Ereğli bölgesinin gelişiminde de büyük rol oynayan şirket, sadece Ereğli’de yaklaşık 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor.

Şirket; otomotiv, beyaz eşya, boru profil, haddecilik, genel imalat, elektrik-elektronik, makine, enerji, ısı gereçleri, gemi inşa, savunma, ambalaj ve yenilenebilir enerji gibi birçok sektöre hizmet veriyor. Söz konusu sektörlere uluslararası kalite standartlarında ürün sağlayan Erdemir, sıcak ve soğuk haddelenmiş, levha, kalay, krom ve galvaniz kaplamalı ürün gruplarında 536 yassı çelik kalitesi üretiyor.