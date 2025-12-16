Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Sarıkız Mahallesi’nde yıllardır bölge halkının en büyük sorunu olan kanalizasyon hattındaki taşma ve göçükler Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatıyla BASKİ tarafından kısa sürede çözüme kavuşturuldu.

Şehrin dört bir yanında neredeyse 60-70 yıllık altyapıyı değiştirmek için kapsamlı bir dönüşüm başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Edremit’in Sarıkız Mahallesi’nde vatandaşların öncelikli taleplerinden olan kanalizasyon sorununu çözmek için düğmeye bastı. Başkan Akın’ın talimatıyla Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü bölgedeki teknik incelemenin ardından kısa sürede çalışmaları başlattı. Sarıkız Mahallesi’nde özellikle yaz aylarında sık sık taşma yaşanan kanalizasyon bacaları ve hat üzerindeki göçüklerde de detaylı çalışmayla sorunu gideren BASKİ ekipleri, yıllardır süregelen koku şikâyetine de son verdi.

-Kanalizasyon hattı değiştirildi

Halkın sürdürülebilir ve sağlıklı bir çevrede yaşamını sürdürmesi için yeni kanalizasyon hattı yapım çalışmaları gerçekleştiren Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, yamalarla üstü kapatılan, yol üzerinde çökmeler meydana getiren ve ekonomik ömrünü yitiren kanalizasyon hatlarını tek tek yeniliyor. Yıllardır Edremit’in Sarıkız Mahallesi’ndeki çevre sağlığını tehdit eden bu sorun BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk’ün koordinasyonunda detaylı çalışmayla giderildi. Ekipler sorun oluşturan tüm kanalizasyon hattının onarımını tamamladılar. Bölgedeki çalışmaları kısa sürede tamamlayan BASKİ ekipleri, yıllardır çevreye rahatsızlık veren ve vatandaşların yaşam kalitesini düşüren, yaz aylarında sık sık taşma yaşanarak koku probleminin sebebi olan bacaları tamamen yenileyip, kanalizasyon hattı değişimini gerçekleştirdi.

-"Ahmet Başkan’ımızdan allah razı olsun"

Taleplerini Başkan Akın’a iletmelerinin ardından kısa sürede mahallelerinde çalışmaların tamamlandığını söyleyen Sarıkız Mahallesi sakinleri; "Ahmet Başkan’ımızdan Allah razı olsun. Sorunumuzu ilettik, yaz aylarında çok fazla kirlilik oluyordu, Başkanımız BASKİ ekiplerini hemen seferber etti. Yapılan çalışmalarla kanalizasyon hattı yenilendi, rögarlar değişti" ifadeleriyle memnuniyetlerini dile getirdiler.