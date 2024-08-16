Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği, düzenledikleri eğitimlerle depreme vatandaşları hazırlamaya devam ediyor. Beklenen Marmara depremine hazırlanan gönüllüler, ilk etapta sahaya çıkarak enkaz altındaki insanları kurtarmayı hedefliyor.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sonrasında kurulan Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği, beklenen Marmara depreminde can kaybının en aza indirilmesi adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kahramanmaraş depremi sonrasında bölgeye giden ilk ekiplerden olan gönüllüler, buradaki tecrübeyle özellikle eğitim çalışmalarına ağırlık veriyor.

Dernek Başkanı Sabri Karaçam, mahalle afet gönüllülerinin bulundukları yerde deprem sonrası müdahale etmek için eğitildiğini söyledi. Projenin önemine değinen Karaçam, şöyle konuştu:

“Biz genelde hafif arama kurtarma ekibiyiz ama bu çok önemli. En azından enkazın üst kısımlarından çıkarılabilecek yerlerden insanları kurtarıyorsun. Daha sonra seni aşan durumlarda ekip varsa, ekip istiyorsun. Maraş’ta bu eksikliği gördük. Yalova olarak gerçekten çok şanslıyız. Bizim burada eğitimler gerçekten veriliyor. Biz burada en azından okullara gidiyoruz, vatandaşa eğitim veriyoruz. Örneğin mesela çocuklarımız bilinçli. Biz kurtarma dışında eğitim de veriyoruz. 25 tane eğitmenimiz var. Bunlarla Afet farkındalık eğitimi veriyoruz. Her sınıfa giriyoruz, eğitim veriyoruz. Bitince okulu tahliye ediyoruz. Daha sonra okuldaki eksiklileri müdüre, ilgili birimlere bildiriyoruz. Bizim deprem öncesi halkı eğitmek, deprem anında çıkıp imkanların doğrultusunda arama kurtarma yapmak, depremden sonra da bulunduğun yerde ilgili kurumlara destek vermek gibi bir görevimiz var.”

Kendi bünyelerinde acil müdahale ekibi kurduklarını ve buradaki gönüllülere bir üst eğitim daha verildiğini kaydeden Karaçam, bu ekibin de önemine değindi.

Şu ana kadar bin 500’e yakın mahalle afet gönüllüsü eğitimi verdiklerini anlatan Karaçam, ilk başta hevesle başlayanların daha sonra böyle bir önemli konuda duyarsız kaldığını söyledi.

“Devlete vatandaş olarak bu konuda destek olmalıyız”

Şu anda 300 civarında aktif gönüllülerinin bulunduğunu söyleyen Karaçam, gönüllülüğün önemine dikkati çekerek şöyle konuştu:

“Vatandaşın destekçi olması gerekiyor. Eğitimlerde bunu ön plana çıkarıyoruz. Bakın arkadaşlar, vatandaş bu işin içinde yoksa bu iş başarılı olamaz. Devletin elindeki güçler belli. Yalnızca İstanbul’da bu deprem için yüz binlerce insan lazım. Bu lazım diye bu kadar insana maaş verebilir miyiz? Burada gönüllülere çok büyük iş düşüyor. Maraş’ta gerçekten çok sayıda ölmeyebilecek insan vardı. Yatakla kiriş arasında bir sürü ceset çıkardık. O insan kendini yatağın yanına atsa biz onu oradan sağ çıkaracaktık. İlk önce eğitim diyoruz. İkinci olarak bu tip çalışan gruplara yardımcı olun. Eğitimleri alın. Kurtarma eğitimleri, biz 36 saat eğitim veriyoruz. Bu eğitimi almanın kime ne zararı var. Yarın sen çıkarsın eşin, akraban, dostunu en azından imkanlar dahilinde kurtarabilirsin. Çok ağır kurtarılacağı da gelen profesyonel ekipler çıkarır. Eğitim alın, kurtarmada yardımcı olun, sağlıkta yardımcı olun bunları yapmamız gerekiyor. Yalnızca devlet yapar demememiz gerekiyor. Devlete vatandaş olarak bu konuda destek olmalıyız.”

Karaçam, birinci önceliğin arama kurtarma yerine kentsel dönüşüm olması gerektiğini söyledi. Karaçam ayrıca toplanma alanlarındaki altyapı eksikliğinin bir an önce giderilmesi gerektiğine de vurgu yaptı.

Gönüllülerden Muhittin Mert ilçelerle dahil ekipmanlarının yer aldığı 15 konteynerlerinin bulunduğunu söyledi. Hayırseverlerden alet ekipman desteği isteyen Mert, gönüllü olarak faaliyet gösterdikleri ve ceplerinden para harcayarak birçok etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade etti.