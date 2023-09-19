Yalova’da, 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenlerle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri çerçevesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi. Yalova Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Yalova Belediyesi, Gaziler adına Türkiye Muharip Gaziler Derneği Yalova Şube Başkanlığı ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Yalova Şube Başkanlığı çelenkleri Atatürk Heykeli’ne sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Öğretmen Üsteğmen Hakan Yavaş yaptı. Üsteğmen Yavaş, “Bu müstesna tarih aynı zamanda Sakarya Meydan Muharebesi’nde yaralandığı halde zafer kazanana kadar cepheden ayrılmayarak milletimiz ve ordumuz için örnek bir fedakarlık sergileyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazilik unvanı ve mareşallik rütbesinin verilişinin 102. yıl dönümüdür” dedi.

Günün anlam ve önemini belirten ikinci konuşmayı ise Türkiye Muharip Gaziler Derneği Yalova Şube Başkanı Şakir Güner yaptı. Güner, konuşmasında, “Gaziler Günü, bedeli canla ve kanla ödenmiş toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gün. 19 Eylül Cumhuriyet Savaşı’nda Kurtuluş Savaşı’nda Kore’de, Kıbrıs’ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine, terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucuları ve 15 Temmuz’da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını eden tüm malul gazilerin şeref günüdür. 19 Eylül Gaziler Günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazi unvanı ile taçlandırdığı ilk gündür” ifadelerine yer verdi.

Etkinlikler çerçevesinde Uygulama Otelinde kahvaltı etkinliği de düzenlendi. Programlar Türkiye Muharip Gaziler Derneği Yalova Şube Başkanlığı ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Yalova Şube Başkanlığı ziyaretleriyle sürdü.

Etkinliğinde Yalova Merkez Camii’nde de şehitler ve vefat etmiş gaziler için mevlidi şerif programı düzenlendi. Etkinliklere Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Yalova Belediye Başkanvekili Nusret Karaalioğlu, Garnizon Komutanı Cenk Topuz, İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı’nın yanı sıra Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de katıldı.