Yalova’da hayırsever iş insanı Sebahattin Aslan, merhum babasının adını yeni yapılan lisede yaşatmak adına Millî Eğitim Bakanlığı’na 51 milyon lira bağış yaptı.

Yalova Valiliği’nde bağış nedeniyle bir protokol imzalandı. Bağış çerçevesinde Altınova ilçesinde devlet tarafından inşa edilen ve bu hafta eğitim öğretime başlanan Altınova Anadolu Lisesi’ne hayırseverin merhum babası Selahattin Aslan’ın ismi verilecek.

Protokol töreninde konuşan Vali Hülya Kaya, “Eğitime yapılan bu tür yatırımlar, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yapılan en anlamlı hizmetlerdendir. Sebahattin Aslan’ın yaptığı bu önemli bağış, sadece bugün için değil, gelecekte de Yalova’nın eğitim sistemine uzun yıllar hizmet edecek. Kendisine ve ailesine en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi

Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe bağışın diğer hayırseverlere de örnek olmasını diledi.

Hayırsever Sebahattin Aslan, kendisine bu fırsat sunulduğu için teşekkür etti.

Öte yandan bağış Yalova’da tek seferde eğitime yapılan en büyük desteklerden biri olarak kayda geçti.