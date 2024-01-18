Yalova Jandarma Alay Komutanlığı’nda görev yapan askeri personeller Suzan Tuna İlkokulu’nda derslere girerek “vatan, millet ve bayrak” temalı söyleşi gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın dönem sonu haftası etkinlik programı ve Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitimi Geliştirme Stratejisi (YEGES) çerçevesinde Suzan Tuna İlkokulu’nda etkinlik gerçekleştirildi. Sınıflara girerek öğrencilere vatan sevgisini aşılayan askerler öğrenciler tarafından coşkuyla karşılandı. Suzan Tuna İlkokulu Müdürü Adem Aykan, “Bugünkü misafirlerimiz kahraman Türk Ordusunun kahraman neferleri oldular. Öğrencilerimizle vatan, millet, bayrak temalı söyleşi ve paylaşımlarda bulundular. Tüm sınıflarımızda bütün öğrencilerimiz ile etkileşimde bulunan kahraman askerlerimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.