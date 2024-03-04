Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesine bağlı Laledere köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri suçüstü yakaladı. Bölgede kaçak kazı yaptığı tespit edilen H.A., G.O., Y.O. ve E.B. gözaltına alınırken, kazıda kullanılan 3 kürek, 3 kafa feneri, 2 kazma, şerit metre, çekiç, kova, manivela demiri, murç, tornavida ve 12 metre halat ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.