Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde kamyonetin damperli kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit karayolunun Kocaeli istikametinde meydana gelen kazada, iddiaya göre önündeki yolcu minibüsü duran kamyon ani fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen kamyonet, damperli kamyona çarptı. Kazada araçta sıkışan kamyonet sürücüsü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.