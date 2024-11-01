Olay 2 gün önce saat 21.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Cihan sokaktaki bir evde meydana geldi. Necla(27) ve Vedat E.(32) çiftinin 10 aylık bebeği Tuna E., üzüm yemeye başladı. O sırada nefessiz kalan bebek, bir anda yere düştü. Hareketsiz gören aile bebeği özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan bebek, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT