Yalova’da motosikletli kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle yaralanan minibüs sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Cevher Sokak’ta 77 ABC 416 plakalı minibüste bulunan S.İ, yanına motosikletle yaklaşan kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Defalarca minibüse ateş eden şüpheliler sürücüyü bacağından yaraladı. Şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçarken motosikletle kaza yaptı. 2 kişi olduğu düşünülen zanlılar ardından yaya olarak bölgeden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.