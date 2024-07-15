Yalova’da bulunan Erikli Şelalesi’nde kayalıklara çıkarak mahsur kalan genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesindeki Kent Ormanı içinde yer alan Erikli Şelalesi’ne giden bir genç, burada çıktığı kayalıklardan inemeyince aşağıdaki vatandaşlardan yardım istedi. Gencin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden Çınarcık Belediyesi itfaiye ekipleri, genci halatla çekerek mahsur kaldığı yerden kurtardı.