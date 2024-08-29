Yalova’nın Çınarcık ilçesinde aparman dairesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Harmanlar Mahallesi Lale Sokak’ta bulunan Süreyya Apartmanı’nın zemin katında yaşayan Lidya Akuari’nden (70) bir süredir haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dairenin penceresinin açık olduğunu fark eden itfaiye ekipleri, demir parmaklıkları keserek içeri girdi ve apartman dairesinin kapısını açtı. İçeri giren sağlık ekipleri yaşlı kadının öldüğünü tespit etti. Dairede polis ekiplerinin incelemesinin ardından yaşlı kadının cenazesi otopsi için Çınarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.