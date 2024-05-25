Yalova Termal Fen Lisesince düzenlenen YFLCase’24" İnovasyon Kampı 10 liseden öğrencinin katılımıyla 23-24 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi.

YFLCase’24 İnovasyon Kampı’na Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü ev sahipliği yaptı. Ortaöğretimdeki öğrencilerin girişimcilik alanında kurumların karşılaştığı sorunlara güncel, ekonomik, teknolojik alanda inovasyona dayalı bakış açıları ile yenilikçi fikirler üretmelerini hedefleyen inovasyon kampına İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe de katıldı.

Fen bilimleri, matematik, teknoloji ve sosyal bilimler alanındaki gelişmeler üzerine fikir alışverişinde bulunan öğrenciler, yapay zeka alanında ortaya koydukları çalışmalarını inovasyon kampının sonunda katılımcılara sergiledi.

Etkinlikte öğrencilerin çalışmalarını inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, “Kanıtlar ve bilgiler yoluyla mantık yürüterek fikirlerini savunmalarına katkıda bulunmak için düzenlenen bu etkinlikte emeği geçen tüm yönetici, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Gelecek sizinle güzel gençler” dedi.