Yalova İl Koordinasyon Kurulu’nda kentte 2023 yılında toplam 927 milyon liralık yatırım yapıldığı bildirildi.

İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılının ilk toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Yalova’ya 2023 yılında yapılan yatırımlar konuşuldu. Vali Hülya Kaya başkanlığında yapılan toplantıda 2022 yılında yapılan yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Vali Kaya, burada yaptığı konuşmada, “Yeni yıldaki ilk toplantımız hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu sene Yalova için çok bereketli, çok güzel bir yıl olacak. Buna benim inancım tam” dedi.

Ardından Vali Yardımcısı Bahattin Atçı 2023 yılıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yalova’ya 2023 yılında toplamda 927 milyon liralık yatırım yapıldığı söyleyen Atçı, “İlimizde 2023 yılı 4. dönem sonu itibariyle 15 adet yatırımcı kuruluşun faaliyet gösterdiği 8 ana sektörde, 75 adet biten, 55 adet devam eden, 4 adet başlanmamış, 7 adet ihale aşamasında ve 15 adet tasfiye edilen olmak üzere toplam 156 adet proje bulunmaktadır. Yatırımların toplam proje bedel 7,9 Milyar TL’dir. Mevcut projeler için 2024 yılından önceki yıllarda yapılan harcama ise 5,2 milyar TL’dir. 2023 yılında projelere toplam olarak 1,1 milyar TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılında 4. dönem sonuna kadar yapılan toplam harcama ise 927,0 milyon TL olup, yıl içinde yapılan harcamanın yıl ödeneğine göre yüzde 82,3 oranında, projelere yapılan toplam harcamanın toplam proje bedeline göre ise yüzde 65,7 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır" diye konuştu.

Toplantıda ardından yapılan ve yapılacak projelerle ilgili bölge müdürleri bilgilendirmede bulundu. Toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.