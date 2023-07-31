Fenerbahçe Kulübü, 2023-2024 sezonu için kadro yapılandırmasına hız kesmeden devam ediyor. Profesyonel Futbol Takımı, 2018-2019 sezonundan beri başarılı performansıyla dikkat çeken oyuncusu Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalama konusunda anlaşmaya vardı.

Ayrıca, kulüp, Milli Futbolcu Mert Müldür'ün kalıcı transferi için İtalya'nın Sassuolo kulübü ve futbolcu ile prensip anlaşmasına ulaştı. Mert Müldür'ün transferi için Fenerbahçe, İtalyan ekibine 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Genç oyuncu Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve bugün saat 23.45'te İstanbul'a gelerek takıma katılacak.

Mert Müldür Kimdir?

Avusturya kökenli olan Mert Müldür, kariyerinde Rapid Wien ve Sassuolo formaları giydi. A Milli Takım'da da 18 maçta forma şansı bulan Mert Müldür, 1 kez gol sevinci yaşamıştır.

Miha Zajc İmzayı Atıyor!

Miha Zajc ise bu akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek ve imza töreninin ardından takıma katılacaktır. Fenerbahçe forması altında bugüne kadar 102 maça çıkan Zajc, 18 gol ve 7 asistlik performans sergilemiştir.

Fenerbahçe, güçlü kadrosunu Miha Zajc ve Mert Müldür transferleriyle daha da güçlendirerek yeni sezon için iddialı bir şekilde hazırlanıyor.