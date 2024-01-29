Bursa’da çıkan yangında evde mahsur kalan 2’si çocuk toplam 4 kişi son anda kurtarıldı.



Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyürken tüm binayı dumanlar sardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde mahsur kalan 2’si çocuk 4 kişiyi son anda kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2’si çocuk 4 kişiye yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Dumandan etkilenenlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.