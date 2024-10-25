Bu akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, altı katlı bir apartmanın üçüncü katında elektrik kontağından kaynaklanan bir yangın çıktı. Alevler hızla tüm daireyi sardı ve yangın sırasında bir genç kız ile bir çocuk balkonlarda mahsur kaldı. Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Battaniyeye Atlama Anı

İtfaiye ekipleri gelmeden önce, dumandan etkilenen genç kız ve çocuk, çevredekilerin açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu. Bu anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü. Kurtarılan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.