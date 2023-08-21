Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde devam etmekte olan memur ve memur emeklilerine yönelik toplu sözleşme görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bu süreç içerisinde memurların alacakları zam oranlarına ilişkin olarak "Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil" şeklinde ifadeler kullandı. Ülkenin milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren bu konunun, tarafların ortak noktada anlaşması durumunda yakın bir zamanda açıklanması bekleniyor. Toplu sözleşme görüşmeleri sürerken, taraflar arasındaki uzlaşının sağlanması halinde zammın miktarı ve detayları kamuoyu ile paylaşılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu Macaristan ziyareti sonrası yaptığı açıklamalarda, emeklilere yönelik yapılacak zam konusunun yanı sıra ülkenin ekonomik durumu ve enflasyonla mücadele konularına da değinildi. Erdoğan, vatandaşlarla düzenli olarak bir araya gelip sorunlarını dinlediğini ve alınan tedbirleri anlattıkça geleceğe dair umutlarını artırdıklarını belirtti. Aynı zamanda Türkiye'nin enflasyonu düşürmede AK Parti'nin başarılı olduğunu ifade ederek, ekonominin işinin ehli kadrolarca yönetildiğine dikkat çekti.

Depremlere karşı alınan önlemlere de değinen Erdoğan, Türkiye'nin deprem riski taşıyan bir coğrafyada bulunduğunu ve bu nedenle sürekli olarak hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı. Özellikle deprem bölgelerinde yapılan konutların dayanıklılığına ve dönüşüm projelerine dikkat çekti. Ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşanan depremlere karşı etkili mücadele yürütüldüğünü ve halkın güvenliği için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca ülkede siyasi sahada yaşanan gelişmelere de değindi. CHP'de başlayan değişim tartışmaları ve genel başkanlık konusu hakkında da görüşlerini dile getirdi. CHP'nin iç dinamiklerine yönelik bir değişim gerekip gerekmeyeceğinin halka sorulması gerektiğini belirten Erdoğan, AK Parti'nin gelecek seçimlere yönelik olarak hazırlıklı olduğunu ve tüm seçim bölgelerinde en iyi adaylarla halkın karşısına çıkacaklarını ifade etti. Ayrıca CHP içindeki değişim tartışmaları ve liderlik konusu hakkında da görüşlerini açıkça ifade ederek, parti içi dinamiklerin neden olduğu durumu değerlendirdi.